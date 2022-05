Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è campione di Spagna

Alla 34esima giornata ha sconfitto con un netto 4-0 sull’Espanyol, doppietta di Rodrygo e gol di Asensio e Benzema.

È il 35° titolo per i Blancos che si preparano al ritorno con il Manchester City per volare anche in finale di Champions.

Festa per Ancelotti che diventa il primo allenatore della storia a trionfare nelle cinque più importanti leghe europee. Piange invece l’altra metà di Madrid: l’Atletico cade 2-0 a Bilbao.