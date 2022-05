Lazio , Sarri:” se il mio futuro è vincolato da un posto in Europa? Mi sembra una ca…ta”

E’ un Maurizio aurizio Sarri determinato quello che si presentaai microfoni Dazn dopo la vittoria in extremis con lo Spezia nel mposticipo serale della 34^ giornata Serie A.

.Abbiamo costruito tantissimo, ma facendo errori che l’hanno rimessa in bilico ogni volta. Questi sono match di alto livello. Se il mio futuro qui è legato all’ingresso in Europa? Da quello che ho capito parlando con il presidente questa mi sembra una ca…ata. È la prima volta che sento una cosa del genere. Se devo valutare il mio lavoro posso dire che pensavo di risolvere prima alcuni problemi, invece è stato difficilissimo. Però siamo in crescita”.