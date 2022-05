Dannegiata automobile di un cronista durante il derby Ternana-Perugia

Il derby di fine stagione fra Ternana e Perugia si è svolto nella massima sicurezza e senza alcun incidente fra le due tifoserie.

Per questo motivo, appare ancor più sconcertante l’episodio che il gruppo umbro dell’Ussi è costretto a denunciare. Un cronista di Terni, che aveva parcheggiato l’automobile all’interno dell’area tradizionalmente riservata ai cronisti accreditati, quando è tornato a riprenderla l’ha ritrovata fortemente danneggiata, con il parabrezza rotto e la carrozzeria in parte piegata, da quella che ha tutta l’aria di essere stata una pietra lanciata contro l’autoveicolo.

Per fortuna non si sono registrati danni alla persona, ma quelli all’automobile sono ingenti, tanto che il proprietario ha già sporto denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri. Ussi Umbria denuncia come l’area del parcheggio riservato alla stampa accreditata, spesso utilizzata anche dalle famiglie dei calciatori e non solo sia completamente incustodita, priva di telecamere ed esposta al passaggio ed all’accesso di chiunque, una situazione che mette a rischio sia la sicurezza degli autoveicoli, sia l’incolumità delle persone che vi transitano, compresi i bambini che non di rado capita di incontrare in quello spazio.

Ussi Gruppo Umbro