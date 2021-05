Volley Femminile: l’A.Carraro sul tetto d’Europa

l’A.Carraro Imoco Conegliano festeggia la conquista della la CEV Champions League per la prima volta nella sua storia.

Una match combattutissimo a tratti avvincente vinto al quinto set (22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12) contro le turche del VakifBank Istanbul allenate da un altro italiano, Giovanni Guidetti.

Storico Triplete per le gialloblù dopo Supercoppa, Coppa Italia, scudetto e ora Champions League

.

A. Carraro Imoco Conegliano-VakifBank Istanbul 3-2 (22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12)

– Conegliano: De Kruijf 11, Folie 9, Wolosz 4, Hill 9, Sylla 4, Egonu 40, De Gennaro (L), Caravello, Gennari, Adams 10. Non entrate: Gicquel, Butigan (L), Omoruyi, Fahr. All. Santarelli.

– VakifBank: Gabi 14, Haak 33, Bartsch-hackley 13, Rasic 6, Ognjenovic 1, Gunes 11, Orge (L), Aykac (L), Ozbay, Ismailoglu, Yilmaz. Non entrate: Senoglu, Akman, Gurkaynak. All. Guidetti