Serie B , risultati 35/esima Giornata

Allo stadio Arechi il Monza , grazie alla doppietta di Mario Balotelli batte la Salernitana 2-1.Prova d’oroglio dell’Ascoli che batte la capolista Empoli. Toscani costretti a rimandare la festa promozione in Serie A.

La Virtus Entella saluta la Serie B e retrocedono in C, liguri battuti dal Vicenza Condividi:

Sconfitto anche il Lecce in casa contro il Cittadella, che invece blinda un posto ai playoff. Vittoria del Frosinone contro il Pisa, quella del Cosenza (3-0) contro il Pescara.

Tree punti conquistati dal Brescia contro la Spal e per il Venezia contro il Chievo. Vittoria di misura per la Reggiana sul Pordenone, l’unico pareggio della giornata è tra Cremonese e Reggina, col risultato di 1-1.

I risultati della 35^ giornata

Salernitana-Monza 1-3

49’ Frattesi (M), 51’ Gondo (S), 81’ e 90+2’ Balotelli (M)

Frosinone-Pisa 3-1

22’ Parzyszek (F), 24’ Marconi (P), 76’ Capuano (F), 90+1’ rig. Maiello (F)

Ascoli-Empoli 2-0

39’ Dionisi, 60’ Bajic

Cosenza-Pescara 3-0

6’ Tremolada, 8’ Carretta, 31’ Tremolada

Brescia-Spal 3-1

28’ Bjarnason (B), 63’ Aye (B), 65’ Strefezza (S), 79’ Jagiello (B)

Reggiana-Pordenone 1-0

56’ Ajeti

Cremonese-Reggina 1-1

42’ Valzania (C), 66’ Rivas (R)

Virtus Entella-Vicenza 1-2

16’ Valentini (Vi), 75’ Rodriguez (E), 79’ Cappelletti (Vi)

Lecce-Cittadella 1-3

18’ D’Urso (C), 27’ Coda (L), 48’ Rosafio (C), 90+2’ Proia (C)

Venezia-Chievo 3-1

41’ Crnigoj (V), 68’ rig. Forte (V), 69’ Canotto (C), 76’ Di Mariano (V)

La Classifica

Squadra PT G V N P Gf Gs Empoli 67 35 17 16 2 62 32 Lecce 61 35 16 13 6 65 42 Salernitana 60 35 16 12 7 36 33 Monza 58 35 15 13 7 47 31 Venezia 56 35 15 11 9 50 36 Cittadella 53 35 14 11 10 46 32 Spal 50 35 12 14 9 41 40 Chievo 49 35 12 13 10 43 35 Reggina 48 35 12 12 11 38 37 Brescia 47 35 12 11 12 52 50 Cremonese 44 35 11 11 13 42 42 Vicenza 44 35 10 14 11 45 48 Pisa 44 35 10 14 11 46 51 Frosinone 43 35 10 13 12 32 41 Pordenone 41 35 9 14 12 37 37 Ascoli 40 35 10 10 15 33 43 Cosenza 35 35 6 17 12 29 38 Reggiana 34 35 9 7 19 29 49 Pescara 29 35 6 11 18 28 54 Entella 23 35 4 11 20 27 57

ROSSIMO TURNO (giornata n. 36

mar. 04.05-2021 Ore 14.00

Reggina-Ascoli,

LR Vicenza-Brescia,

Empoli-Cosenza

Chievo-Cremonese

Spal-Frosinone

Monza-Lecce

Pescara-Reggiana

Pordenone-Salernitana

Pisa-Venezia

Cittadella-V. Entella