Serie A: Hellas Verona-Spezia 1-1

L’Hellas non va oltre l’ a 1 contro lo Spezia. Nel primo anticipo della 34^ giornta Serie A.Vantaggio scaligero con Salcedo, pareggio di Saponara

Al Bentegodi, gli scaligeri iniziano bene , Lasagna dopo 20 secondi calcia Provedel respinge in tutto , poi l’ex attaccante dell’Udinese due volte in gol annullati dal VAR, per fuorigioco.

Lo Spezia risponde con Verde (sinistro a giro alto di poco) e Gyasi (conclusione deviata in angolo), ma sono i padroni di casa ad avere le occasioni migliori: al 26′ Provedel è miracoloso sul colpo di testa in tuffo di Salcedo da pochi passi, Lasagna si vede annullare un altro gol per fuorigioco (42′) e il tempo si chiude con il palo di Salcedo da pochi passi (46′).

Nel secondo tempo , Salcedo sblocca di testa al (46’) su perfetto traversone di Lazovic. Passano cinque minuti e Di Marco centra la traversa .

Italiano si gioca i cambi,lo Sezia preme e dopo alcune occasioni fallite da Giasy e Verde, all’86’ arriva il pareggio , autore Saponara; filtrante di Agudelo , Ilic non chiude e l’ex Fiorentina in scivolata buca Silvestri.

IL TABELLINO

VERONA-SPEZIA 1-1

Verona (3-4-2-1): Silvestri ; Dawidowicz , Magnani (32′ st Gunter ), Dimarco ; Faraoni , Sturaro (1′ st Tameze ), Barak , Lazovic ; Salcedo (20′ st Ilic ), Zaccagni (15′ st Bessa ); Lasagna (15′ st Kalinic ). A disp.: Berardi, Pandur, Lovato, Favilli, Cetin, Ruegg, Colley. All.: Juric

Spezia (4-3-3): Provedel ; Vignali , Ismajli , Chabot , Marchizza ; Estevez , Ricci (38′ st Acampora), Maggiore (21′ st Sena ); Verde (22′ st Agudelo ), Nzola , Gyasi (37′ st Saponara ). A disp.: Zoet, Galabinov, Terzi, Bastoni, Ferrer, Pobega, Erlic, Piccoli. All.: Italiano

Arbitro: Volpi

Marcatori: 1′ st Salcedo (V), 41′ st Saponara (S)

Ammoniti: Nzola (S), Zaccagni (V), Dawidowicz (V), Sturaro (V), Chabot (S), Ilic (V), Tameze (V), Faraoni (V)