Serie A: Inter-Fiorentina 0-1, decide Bonaventura

La Fioentina castiga l’Inter nel secondo anticipi Serie A. A decidre il match Bonaventura

Dopo otto anni la Viola vince a san Siro contro l’Inter. I nerazzurri di Inzaghi incassano la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate.

Il gol lo realizza Bonaventura al 53′ , su azione da calcio d’angolo , Cabral di testa impegna Onana , sottoporta l Bonaventura non sbaglia.

Inter sfortunata in alcune ghiotte occasioni non sfruttate da Lukaku , Mkhitaryan. e Dumfries. Il palo dice di no a barella con una bella conclusione dal limite dell’area.

IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana ; Darmian , Acerbi , Bastoni (18′ st De Vrij ); Dumfries , Barella , Brozovic (33′ st Dzeko), Mkhitaryan (33′ st Asllani ), Gosens(18′ st Bellanova ); Lukaku , Correa (18′ st Martinez ). A disp.: Handanovic, Zanotti, Gagliardini, Carboni. All.: S. Inzaghi.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano ; Dodo, Quarta (1′ st Milenkovic ), Igor , Biraghi ; Bonaventura , Mandrago (31′ st Ranieri ); Ikone (31′ st Barak ), Castrovilli (21′ st Amrabat ), Saponara (21′ st Sottil ); Cabral . A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Terzic, Venuti, Bianco, Gonzalez, Brekalo, Kouamé. All.: Italiano .

Arbitro: Maresca

Marcatori: 8′ st Bonaventura

Ammoniti: Brozovic, Acerbi (I); Castrovilli, Amrab