Slalom di San Cataldo il prossimo impegno della Scuderia Nebrosport

-Dopo il weekend folgorante di San Marino, la Nebrosport rientra sul territorio siciliano e più precisamente in provincia di Caltanissetta. Il team santangiolese ha già confermato la sua presenza in vista del 4° Slalom Roccella-San Cataldo, in calendario il prossimo 3 aprile 2022.

Per la scuderia rossoblù scenderà in gara Alfonso Belladonna. Il pilota ucriese, nel primo impegno della stagione 2022 allo Slalom di Caltagirone ha conquistato la vittoria di classe, di gruppo speciale e il decimo posto assoluto, cercherà di bissare il precedente successo al volante di Fiat Uno Turbo di classe S7.