Santa Marinella Boxing night: TUTTO PRONTO PER LA GRANDE SERATA OPI 82 – MAIN EVENT MARSILI PER UE LEGGERI

Grande serata di boxe quella di oggi (1/4) a Santa Marinella il cui “evento principale” sarà la sfida per il Campionato Unione Europea pesi Leggeri (Vac.) MARSILI (40v1p)vs URQUIAGA (SPA 15v2s1p). La serata, organizzata dalla OPI 82, ha in programma anche il match per il titolo Intercontinentale Youth Leggeri WBC Daniel Spada (10 v) vs Andrea Sito (6v1s3p) e 4 match di sottoclou di altissimo livello.





Nei Medi Giovanni Sarchioto (2v) se la vedrà con lo spagnolo Chistopher Mena (3v4s3p). Francesco “Dinamite” Russo, sempre per quanto riguarda la categoria dei Medi, sfiderà Giusto Durante (3v1s). Ultimo match dei Pesi Medi quello che vedrà salire sul ring Omar Illunga (17v2s1p) e lo sloveno Alex Visocnik (1v2s). Completa il programma “Undercard” l’incontro nei Pesi Gallo Femminili tra la nostra Annalisa “Miura” Brozzi (3v2s) e la britannica (debuttante tra i pro) Becky Carter



PROGRAMMA MATCH + PESI UFFICIALI:



Ue Leggeri: Emiliano Marsili 60.9 Kg vs Frank Urquiaga SPA 60.6 Kg



Int. Youth Leggeri WBC: Daniel Spada v61 Kg s Andrea Sito 61.2 Kg



Medi: Giovanni Sarchioto 73.6 Kg vs Chistopher Mena



Medi Francesco Russo 71 Kg vs Giusto Durante



Medi: Omar ILLUNGA 76.5 Kg vs Alex Visocnik 79



Gallo: Annalisa Brozzi 55.6 Kg vs Becky Carter