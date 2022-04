IFL Week 5: si lotta per la vetta

Solo due partite in programma nella quinta giornata della Italian Football League, ma con Panthers, Guelfi e Dolphins appaiate al secondo posto in classifica e i Seamen ancora a riposo, vincere significherà staccare le avversarie. Seconda trasferta e impegno probante per i Vipers, che affronteranno i Campioni D’Italia in carica. La IFL sbarca negli USA con il The Game of Week in onda lunedì sera sul canale BCSN (Buckeye Cable Sports Network).

Quinta giornata in Prima Divisione ma tanta carne al fuoco comunque per il nostro campionato maggiore, con 3 delle 4 contendenti alla vetta della classifica in gara.

Si comincerà sabato con Guelfi Firenze vs Dolphins Ancona, il “Game of Week” che, per la prima volta nella storia del football nostrano, sarà trasmesso anche negli Stati Uniti, grazie all’annunciata collaborazione con il broadcaster Buckeye. La partita, trasmessa in Ohio nel Monday Night, il 4 aprile, alle 19.00 sul canale BCSN (Buckeye Cable Sports Network) e sarà visibile in tutto il mondo sulla App di BCSN. Dopo le prime 4 giornate di test, i risultati ottenuti hanno soddisfatto il partner internazionale della Fidaf, che si appresta a garantire alla IFL un’ottima visibilità.

Quanto alla partita…ci aspettiamo i fuochi di artificio, con due degli attacchi più produttivi visti sino ad ora in questo campionato. Difficile immaginare come schiererà in campo la propria Offense coach Art Briles, stante i continui cambi di formazione e cabina di regia visti sino ad ora, ma quel che è certo è che ai Guelfi servirà una prova difensiva ben diversa da quella vista a Milano la scorsa settimana. Fermare Colin Di Galbo & Co. non si è dimostrato facile per nessuno e i gigliati dovranno fare a meno di alcune importanti pedine, fuori per infortunio e/o squalifica. I Dolphins versione 2022 sono attualmente una delle squadre più performanti del campionato, al netto della sconfitta patita all’overtime contro Roma la scorsa settimana. Difficile fare un pronostico, ma Game of The Week azzeccatissimo!

Domenica, a Colorno (PR), prima in casa per i Campioni D’italia in carica: i Panthers Parma affronteranno i Vipers Modena nel secondo derby emiliano consecutivo offerto dalla IFL e, se sulla carta l’impresa dei modenesi sembra impossibile, attenzione agli errori e ai cali di concentrazione. Le vipere giallo-blu non hanno nulla da perdere e giocheranno con la testa sgombra dai pensieri e con la carica di chi ha voglia di divertirsi e divertire. La bella e convincente vittoria dei Panthers contro i Warriors della scorsa settimana, maturata nella prima metà dell’incontro, ha rimesso i parmensi in carreggiata dopo la delusione di Milano e questa potrebbe essere l’occasione giusta per ribadire la propria superiorità e consolidare il secondo posto alle spalle dei Seamen, prima della sfida contro i Ducks del 10 aprile.

Questo il programma ufficiale:

ITALIAN FOOTBALL LEAGUE – Week 5

Sabato, 2 aprile

h. 15.00 Guelfi Firenze vs Dolphins Ancona

Domenica, 3 aprile

h. 15.00 Panthers Parma vs Vipers Modena