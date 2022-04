Adidas presenta “Al Rihla”, il nuovo pallone ufficiale della Fifa World Cup 2022″

Il 14° pallone creato da adidas per la FIFA WORLD CUP™ si muove nell’aria più rapidamente di qualunque altro pallone della Coppa del Mondo per supportare la massima velocità di gioco

L’1% delle vendite nette di Al Rihla sarà devoluto al progetto Common Goal, per contribuire al cambiamento sociale e sostenere le squadre di calcio locali in tutto il mondo

Al Rihla apre le porte a innumerevoli possibilità per i calciatori di tutto il mondo, toccando 10 città dove adidas lancerà nuove iniziative incentrate sulla parità adidas presenta Al Rihla, il pallone ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022™. 14° pallone consecutivo creato da adidas per la FIFA World Cup™, è progettato per muoversi nell’aria più rapidamente di qualunque altro pallone della Coppa del Mondo, per supportare la massima velocità di gioco.