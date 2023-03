SERIE B – Risultati

Il derby calabro SE LO AGGIUDICA IL Cosenza (2-1), Finisce 0-0 Palermo- Ternana, che ha visto il ritorno sulla panchina delle Fere di Cristiano Lucarelli. Il Piisa batte di misura (0-1) il Parma.

I RISULTATI



COSENZA-REGGINA 2-1

44′ Gori (R), 90′ e 90’+2′ Nasti (C)



IL TABELLINO

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Rigione, Meroni, D’Orazio; Voca (61′ Calò), Brescianini, Florenzi (69′ D’Urso); Marras, Cortinovis (83′ Delic); Zilli (70′ Nasti). All. Viali

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Terranova, Liotti (81′ Bouah); Fabbian, Majer, Hernani (46′ Crisetig); Canotto (60′ Rivas), Gori (61′ Strelec), Cicerelli (73′ Camporese). All. Inzaghi



PALERMO-TERNANA 0-0IL TABELLINO

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (73′ Di Mariano), Broh, Gomes, Segre (46′ Saric), Masciangelo (46′ Aurelio); Tutino (83′ Vido), Brunori (73′ Soleri). All. Lanna (Corini squalificato)

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani (83′ Capanni); Cassata (73′ Defendi, dal 76′ Paghera), Di Tacchio, Coulibaly, Corrado (73′ Martella); Palumbo (83′ Bogdan); Partipilo, Falletti. All. Lucarelli



PARMA-PISA 0-1

82′ Touré

note: 95′ espulso Valenti

PARMA-PISA 0-1

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Chichizola: Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi (46′ Zagaritis); Juric (85′ Charpentier), Bernabé, Sohm (76′ Hainaut); Zanimacchia (81′ Benedyczak), Vazquez, Man (76′ Bonny). All. Pecchia

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Touré, Nagy (88′ De Vitis), Gargiulo (72′ Mastinu); Morutan (73′ Tramoni); Moreo (87′ Rus), Sibilli (78′ Torregrossa). All. D’Angelo



LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Spal-Frosinone

Perugia-Como

Modena-Ascoli

Cittadella-Brescia

Cagliari-Genoa

Benevento-Sudtirol

Bari-Venezia