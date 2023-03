SERIE A TIM-Cremonese – Roma 2-1

Allo stadio Zini , la Cremoense batte la Roma 2-1 . grigiorossi che centrano la prma vittoria in questa stagione. I ragazzi di Ballardini rovinano la serata a Mourinho, giallorossi chre scivolano al qunto posto in classifica.

La gara viene sbloccata da un sinistro al volo di Tsadjout (17′). La Roma fatica, Mourinho viene espulso al 46′, ma trova il pareggio con Spinazzola al 71′. All’83’, però, Ciofani è glaciale dal dischetto e fulmina Rui Patricio, che aveva steso Okereke.

IL TABELLINO

CREMONESE-ROMA 2-1

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi ; Ferrari (39′ st Chiriches), Bianchetti , Vasquez ; Sernicola (39′ st Ghiglione), Benassi , Pickel (33′ st Galdames), Valeri ; Felix (21′ st Meité ), Tsadjout (33′ st Ciofani ), Okereke 6. A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Buonaiuto, Acella, Quagliata, Lochoshvili, Dessers. All.: Ballardini

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio ; Mancini , Ibanez , Kumbulla (23′ st Karsdorp ); Zalewski (18′ st Solbakken ), Cristante (18′ st Matic ), Wijnaldum , Spinazzola ; Pellegrini (18′ st El Shaarawy ), Dybala ; Belotti (17′ st Abraham ). A disp.: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Volpato. All.: Mourinho

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 17′ Tsadjout (C), 26′ st Spinazzola (R), 38′ st rig. Ciofani (C)

Ammoniti: Ferrari (C), Bianchetti (C), Sernicola (C), El Shaarawy (R), Ibanez (R)

Espulsi:

Note: Al 46′ espulso Mourinho (R) per proteste