José Mourinho è arrabbiatissimo dopo l’espulsione rimediata a inizio ripresa e se la prende con il quarto uomo Serra.

“Chi mi conosce da tanti anni sa che sono emozionale ma non pazzo. Per avere questa reazione vuol dire che qualcosa è successo. Bisogna capire se legalmente posso fare qualcosa dato che Piccinini mi ha dato il rosso su suggerimento del quarto arbitro. Non ha avuto l’onestà di dire come mi ha trattato, ciò che ha originato la mia reazione”.