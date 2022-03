Serie B – turno infrasettimanale

Risultati gare 27^ giornata giocate alle ore 18.30

Benevento si divisono laposta in palio. Il Brescia in rimonta batte il Perugia. Ternana con un gol di Pettinari al 52 i Rossoverdi ‘ superano il Pordenone. La squadra di Tedino gioca bene i porimi 45 minuti e solo grazie all’ottimo Iannarilli non riesce ad andare in gol.

27^ GIORNATA

Oggi, ore 18:30

Benevento-Cremonese 1-1 (33′ Improta (B) ; 36′ Baez (C))

Brescia-Perugia 2-1 (28′ De Luca (P); 81′ Bianchi (B), 84′ Palacio (B))

Ternana-Pordenone 1-0 (52′ Pettinari)

Oggi, ore 20:30

Alessandria-Como

CLASSIFICA (provisoria)

Brescia 51

Cremonese 50

Lecce 49

Benevento 47

Pisa 46

Monza 44

Ascoli 42

Frosinone 41

Perugia 41

Cittadella 41

Como 35

Reggina 35

Ternana 34

Parma 32

SPAL 27

Alessandria 23

Cosenza 23

Vicenza 18

Crotone 15

Pordenone 12

