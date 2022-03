Serie A: Atalanta – Sampdoria 4-0

L’Atalanta tavolge la Sampdoria 4-0. Nel posticipo del lunedi 27 giornata Serie A , al Gewiss Stadium la Dea serve il poker.

.A sbloccare il match, dopo 6 minuti, è Pasalic. Il croato sfrutta un cross di Freuler r di testa anticipa sia magnani che Falcone.

titolare in extremis al posto di Malinovskyi. La doppietta di Koopmeiners (29′ e 61′) chiude i giochi, di Miranchuk (86′) la quarta rete dei bergamaschi.

L’Atalanta è in rande serata e la samp fa fatica ad arginare le giocate nerazzurre .

Al 29′, ecco il 2-0, con il perfetto diagonale destro di Koopmeiners, che centra l’angolino basso su invito in verticale di Pessina. I padroni di casa non si fermano e al 37′ Pasalic va alto di testa sul cross di Hateboer, ma non centra la porta per questione di centimetri, mentre due minuti dopo De Roon ci prova col destro dal limite su sviluppi di corner e la palla si alza, seppur di poco.

Nella ripresa la Samp sfiora il gol con Caputo . Al (61’) arriva il 3-0 a firmarlo è Koopmeiners, che insacca la doppietta su assist di Miranchuk entrato al posto di Boga. Il poker lo firna all’86’ Miranchuk con una splendida serpentina chiusa con un potente sinistro in porta.

Il 4-0 che permette all’Atalanta di tornare a sorridere e avvicinare il quarto posto: con 47 punti, la Dea è a -3 dalla Juventus e con una partita in meno rispetto ai bianconeri. La Sampdoria, invece, resta a quota 26 insieme a Spezia e Udinese, prossima avversaria alla Dacia Arena in un fondamentale scontro salvezza.

IL TABELLINO

ATALANTA-SAMPDORIA 4-0

Atalanta (3-4-2-1): Musso ; Toloi (44′ st Cittadini), De Roon , Palomino ; Hateboer (38′ st Maehle ), Freuler , Koopmeiners , Zappacosta (38′ st Scalvini ); Pasalic , Pessina (38′ st Pezzella ); Boga (15′ st Miranchuk ). A disp.: Rossi, Sportiello, Muriel, Mihaila. All.: Gritti 8 (Gasperini squalificato)

Sampdoria (3-4-2-1): Falcone ; Ferrari (31′ st Vieira ), Colley , Magnani (1′ st Yoshida); Conti , Ekdal , Thorsby , Murru 5(23′ st Augello ); Sensi (1′ st Sabiri ); Caputo , Quagliarella (1′ st Rincon). A disp.: Audero, Ravaglia, Supriaha, Giovinco, Trimboli. All.: Giampaolo

Arbitro: Sozza

Marcatori: 6′ Pasalic, 29′ e 16′ st Koopmeiners, 41′ st Miranchuk

Ammoniti: Ekdal (S), Thorsby (S), Toloi (A)