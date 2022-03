Percorsi della XIII edizione della GF TERRE DI VARANO.Novità per appassionati e cicloturisti non tesserati.

Saranno molte le novità che caratterizzeranno la XIII edizione della Granfondo Terre dei Varano in programma il 10 luglio 2022 a Camerino.

Per quanto riguarda i percorsi, la principale novità è rappresentata dall’introduzione della Pedalata Ecologica, terzo percorso non agonistico ed aperto a tutti, anche non tesserati, potendo partecipare con qualsiasi tipo di bici (strada, mtb, gravel, ebike). Sarà una meravigliosa occasione per ammirare splendidi paesaggi insieme a famiglia ed amici, con calma e spirito cicloturistico.

Passando ai percorsi agonistici, il Classic (medio fondo) è stato confermato con i suoi 105 km e 1.700 mt di dislivello e si snoderà tra i comuni di Camerino, Serrapetrona, Belforte del Chienti, Camporotondo, Cessapalombo, San Ginesio, Acquacanina/Fiastra, Valfornace, Visso, Pievetorina e Muccia. Le salite principali in cui si farà la selezione saranno l’ascesa di Monastero, il tratto da Campobonomo a Macereto e l’arrivo in salita a Camerino.

Il percorso Marathon (gran fondo) è stato ritoccato, inserendo l’ascesa di San Ginesio prima di proseguire a Sarnano ed affrontare la salita simbolo di Sassotetto: con i suoi 11,6 km di lunghezza al 7,5% di pendenza media (max 13,1%) rappresenta una sfida per tuti gli scalatori. Con complessivi 130 km e 2.700 mt di dislivello, si attraverseranno i Comuni di Camerino, Serrapetrona, Belforte del Chienti, Camporotondo, San Ginesio, Sarnano, Cessapalombo, Bolognola, Acquacanina/Fiastra, Valfornace, Visso, Pievetorina e Muccia.

Confermate le partenze separate per ogni percorso e l’ulteriore possibilità di partenza alla francese per chi non ama la tensione della griglia.

Istituita dalla ASD Avis Frecce Azzurre di Camerino, dal 2008 la manifestazione racconta un territorio affascinante che, a partire dalla città ducale, abbraccia buona parte del Parco Nazionale dei Sibillini. Come sempre attentissimi al ciclista ospitato, propone percorsi presidiati e sicuri, da gustare con gli occhi e da vivere in sella tra curve, dislivelli e traguardi da raggiungere.

È possibile iscriversi online mediante il portale Endu (https://join.endu.net/entry?edition=70005#), approfittando delle tariffe agevolate fino al 30 marzo.

Novità anche nel pacco gara, destinato a tutti i partecipanti dei tre i percorsi, che offrirà la tshirt ufficiale della manifestazione a coloro che si iscriveranno entro il 30 aprile, oltre a prodotti tecnici, tipici ed integratori. Infine, ci sarà la possibilità di acquistare separatamente anche il pantaloncino ufficiale per completare la divisa. In palio oltre 80 premi disponibili, individuali di categoria e per società, in aggiunta ai trofei per i primi classificati: Trofeo Francesco Gentili per il percorso Marathon, Trofeo Alberto Pennesi per il percorso Classic ed il Trofeo Dario Drago per la cronoscalata Sarnano-Sassotetto.

