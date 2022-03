Parma , Gigi Buffon rinnova fino al 2024

Gigi Buffon è quel ragazzo di appena 17 anni quando debuttò in Serie A proprio con la maglia del Parma.

Tanti titolo conquistati con la maglia della Juve , e con la Nazionale azzurra , oggi a 45 anni non vuole smettere di giocare e ha rinnovato con il Parma fino al 2024.

Il portiere, quindi, giocherà almeno fino all’età di 46 anni. L’annuncio è arrivato per voce del presidente americano dei gialloblù Kyle Krause in conferenza stampa con il numero 1: “Ha prolungato il suo contratto che era in scadenza nel 2023”. Felice Buffon: “È una bella giornata. È successo quello che volevo io, il presidente, i tifosi e spero tutta la città”.