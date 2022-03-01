Oggi la Serie B orna in campo, 8^ giornata di ritorno. Ecco gli Arbitri

Arbitri, Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma martedì 1 marzo.
BENEVENTO – CREMONESE h. 18.30
MINELLI
COSTANZO – TRINCHIERI
IV: DI MARCO
VAR: NASCA
AVAR: MASTRODONATO
BRESCIA – PERUGIA h. 18.30
MIELE G.
DEL GIOVANE – LANOTTE
IV: DI GRACI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: IMPERIALE
TERNANA – PORDENONE h. 18.30
GHERSINI
MACADDINO – YOSHIKAWA
IV: PERRI
VAR: RAPUANO
AVAR: PAGLIARDINI
ALESSANDRIA – COMO h. 20.30
MERAVIGLIA
DI IORIO – ROSSI C.
IV: RICCI
VAR: SERRA
AVAR: ROSSI M.
FROSINONE – COSENZA Mercoledì 02/03 h. 18.30
MAGGIONI
NUZZI – CIPRIANI
IV: CARRIONE
VAR: SACCHI
AVAR: BOTTEGONI
LECCE – ASCOLI Mercoledì 02/03 h. 18.30
ABISSO
FIORE – MOKHTAR
IV: ARENA
VAR: PICCININI
AVAR: MARGANI
MONZA – PARMA Mercoledì 02/03 h. 18.30
VALERI
DEI GIUDICI – SCHIRRU
IV: LUCIANI
VAR: MANGANIELLO
AVAR: VECCHI
PISA – CROTONE Mercoledì 02/03 h. 18.30
COSSO
PERETTI – PAGNOTTA
IV: KUMARA
VAR: PATERNA
AVAR: SCATRAGLI
REGGINA – LR VICENZA Mercoledì 02/03 h. 18.30
DI MARTINO
MIELE D. – GARZELLI
IV: MUCERA
VAR: FOURNEAU
AVAR: PRENNA
SPAL – CITTADELLA Mercoledì 02/03 h. 18.30
PEZZUTO
AFFATATO – LAUDATO
IV: CANCI
VAR: PRONTERA
AVAR: ROSSI L.