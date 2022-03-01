Oggi la Serie B orna in campo, 8^ giornata di ritorno. Ecco gli Arbitri

Redazione 1 Marzo 2022 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Oggi la Serie B orna in campo, 8^ giornata di ritorno. Ecco gli Arbitri

Arbitri, Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma martedì 1 marzo.

BENEVENTO – CREMONESE    h. 18.30

MINELLI

COSTANZO – TRINCHIERI

IV:     DI MARCO

VAR:     NASCA

AVAR:       MASTRODONATO

BRESCIA – PERUGIA    h. 18.30

MIELE G.

DEL GIOVANE – LANOTTE

IV:       DI GRACI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       IMPERIALE

TERNANA – PORDENONE    h. 18.30

GHERSINI

MACADDINO – YOSHIKAWA

IV:     PERRI

VAR:     RAPUANO

AVAR:     PAGLIARDINI

ALESSANDRIA – COMO    h. 20.30

MERAVIGLIA

DI IORIO – ROSSI C.

IV:      RICCI

VAR:     SERRA

AVAR:     ROSSI M.

FROSINONE – COSENZA    Mercoledì 02/03 h. 18.30

MAGGIONI

NUZZI – CIPRIANI

IV:     CARRIONE

VAR:     SACCHI

AVAR:      BOTTEGONI

LECCE – ASCOLI    Mercoledì 02/03 h. 18.30

ABISSO

FIORE – MOKHTAR

IV:     ARENA

VAR:     PICCININI

AVAR:     MARGANI

MONZA – PARMA    Mercoledì 02/03 h. 18.30

VALERI

DEI GIUDICI – SCHIRRU

IV:       LUCIANI

VAR:     MANGANIELLO

AVAR:     VECCHI

PISA – CROTONE    Mercoledì 02/03 h. 18.30

COSSO

PERETTI – PAGNOTTA

IV:     KUMARA

VAR:      PATERNA

AVAR:       SCATRAGLI

REGGINA – LR VICENZA    Mercoledì 02/03 h. 18.30

DI MARTINO

MIELE D. – GARZELLI

IV:       MUCERA

VAR:      FOURNEAU

AVAR:     PRENNA

SPAL – CITTADELLA     Mercoledì 02/03 h. 18.30

PEZZUTO

AFFATATO – LAUDATO 

IV:     CANCI

VAR:     PRONTERA

AVAR:      ROSSI L.