Inter , Inzaghi:” al ritorno dovremo vincere , vogliamo la finale” vincere

Simone Inzaghi guarda in faccia alla realtà e nella sua Inter qualcosa si è bloccato , il tecnico ammette il momento di difficoltà che sta attraversando la squadra dopo lo 0-0 nel derby d’andata delle semifinali di Coppa Italia:

“È stato un derby meno spettacolare degli ultimi due, però c’era tanto in palio, le due squadre non erano tanto fluide e sciolte – ha spiegato -. Dobbiamo recuperare brillantezza dopo un periodo in cui abbiamo giocato tanto. Questione fisica? Penso di sì, però non abbiamo rischiato più di tanto. Sono quattro partite che non segniamo e fa notizia, ma abbiamo sempre il miglior attacco del campionato e presto torneremo a far gol”.