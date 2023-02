Seri BKT – Calcimercato. Chiusure trattative

Sessione Invernale 2022/23, il Tabellone.

ASCOLI

ACQUISTI – Proia (c, Vicenza, prestito), Forte (a, Benevento, definitivo), Sidibe (c, Atalanta, prestito), Marsura (a, Modena, definitivo)

CESSIONI – Salvi (d, Cittadella, definitivo), Iliev (a, svincolato), Fontana (c, svincolato), Baumann (p, svincolato), Bidaoui (a, Frosinone, definitivo)

BARI –

ACQUISTI – Sarri (p, Juve Stabia, definitivo), Esposito (a, Inter, prestito), Matino (d, Potenza, prestito), Benali (c, Brescia, definitivo), Morachioli (c, Renate, definitivo), Molina (c, Bari, definitivo)

CESSIONI – Simeri (a, Imolese, prestito), Paponi (a, Imolese, definitivo), D’Errico (c, Crotone, prestito), Cangiano (a, Bologna, fine prestito), Marras (a, Cosenza, prestito), Gigliotti (d, Crotone, definitivo), Polverino (p, Fidelis Andria, prestito), Salcedo (a, Inter, fine prestito), Terranova (d, Reggina, definitivo), Scavone (c, Brescia, definitivo)

BENEVENTO –

ACQUISTI – Pettinari (a, Ternana, prestito), Tosca (d, svincolato), Jureskin (d, Pisa, prestito)

CESSIONI – Forte (a, Ascoli, definitivo), Masciangelo (d, Palermo, prestito)

BRESCIA –

ACQUISTI – Björkengren (c, Lecce, prestito), Rodriguez (a, Lecce, prestito), Listkowski (c, Lecce, prestito), Scavone (c, Bari, definitivo), Coeff (d, svincolato)

CESSIONI – Moreo (a, Pisa, definitivo), Garofalo (c, Trento, prestito)

CAGLIARI –

ACQUISTI – Azzi (d, Modena, definitivo), Framke (d, Ruch Chorzow, definitivo), Prelec (a, WSG Tirol, definitivo)

CESSIONI – Pereiro (c, Nacional Montevideo, prestito), Carboni (d, Inter, fine prestito)

CITTADELLA –

ACQUISTI – Salvi (d, Ascoli, definitivo), Maistrello (a, Renate, definitivo), Crociata (c, Empoli, prestito), Ambrosino (a, Napoli, prestito), Giraudo (d, Reggina, prestito)

CESSIONI – Beretta (a, Foggia, definitivo), Tounkara (a, Avellino, prestito), Mazzocco (c, Avellino, definitivo)

COMO –

ACQUISTI – E.Pierozzi (d, Fiorentina, prestito), Da Cunha (a, Nizza, definitivo), Gomis (p, Rennes, prestito), Canestrelli (d, Pisa, prestito)

CESSIONI – Delli Carri (d, Padova, prestito), Ambrosino (a, Napoli, fine prestito), Zanotti (p, svincolato)

COSENZA –

ACQUISTI – Micai (p, Salernitana, definitivo), Cortinovis (c, Verona, prestito), Finotto (a, SPAL, definitivo), Marras (a, Bari, prestito), D’Orazio (d, Sudtirol, prestito), Salihamidzic (c, Bayern Monaco, prestito), Praszelik (c, Verona, prestito), Delic (a, HNK Sibenik, prestito), Agostinelli (c, Fiorentina, prestito)

CESSIONI – Vallocchia (c, Reggiana, definitivo), Panico (d, FeralpiSalò, prestito), Camigliano (d, Ancona, definitivo), Butic (a, Pordenone, fine prestito), Kongolo (c, svincolato), Brignola (a, Benevento, fine prestito), Matoševič (p, Triestina, prestito), Larrivey (a, svincolato, Sidibe (c, Atalanta, fine prestito), Gozzi (d, Genoa, fine prestito), Merola (c, Empoli, fimne prestito)

FROSINONE –

ACQUISTI – Baez (a, Cremonese, definitivo), Bidaoui (a, Ascoli, definitivo), Gelli (c, Albinoleffe, definitivo)

CESSIONI – Ciervo (a, Sassuolo, fine prestito), Traoré (c Goztepe, definitivo)

GENOA – Gilardino

ACQUISTI – Criscito (d, svincolato), Matturro (d, Defensor Sporting Club, definitivo), Dragus (a, Standard Liegi, prestito), Salcedo (a, Inter, prestito), Haps (d, Venezia, prestito)

CESSIONI – Yeboah (a, Augsburg, prestito), Galdames (c, Cremonese, prestito)

MODENA –

ACQUISTI – Lopes (a, svincolato), Strizzolo (a, Cremonese, prestito), Bozhanaj (c, Carrarese, definitivo), Kadijevic (p, Club Comunicaciones, prestito), Ionita (c, Pisa, prestito), Ferrarini (d, Fiorentina, prestito)

CESSIONI – Azzi (d, Modena, definitivo), Bozhanaj (c, Carrarese, prestito), Gargiulo (c, Pisa, prestito), Marsura (a, Modena, definitivo), Piacentini (d, Triestina, prestito)

PALERMO –

ACQUISTI – Orihuela (d, Montevideo City, prestito), Tutino (a, Parma, prestito), Verre (c, Sampdoria, prestito), Graves (d, Randers FC, definitivo), Aurelio (d, Pontedera, definitivo), Masciangelo (d, Benevento, prestito)

CESSIONI – Accardi (d, Piacenza, definitivo), Devetak (d, Viterbese, prestito), Peretti (d, Recanatese, prestito), Floriano (a, Sangiuliano City, definitivo), Crivello (d, Padova, prestito), E.Pierozzi (d, Fiorentina, fine prestito), Doda (d, Imolese, prestito)

PARMA –

ACQUISTI – Zanimacchia (a, Cremonese, prestito)

CESSIONI – Tutino (a, Palermo, prestito), Oosterwolde (d, Fenerbahçe, definitivo)

PERUGIA – Castori

ACQUISTI – Capezzi (c, Salernitana, definitivo), Ekong (a, Empoli, prestito), Cancellieri (d, Monterosi Tuscia, definitivo)

CESSIONI – Strizzolo (a, Cremonese, fine prestito), Beghetto (d, Pisa, fine prestito), Melchiorri (a, Ancona, definitivo)

PISA –

ACQUISTI – Moreo (a, Brescia, definitivo), Canestrelli (d, Empoli, definitivo), Zuelli (c, Juventus, definitivo), Gargiulo (c, Modena, prestito)

CESSIONI – Santoro (c, Monterosi, prestito), Dekic (p, Viterbese, definitivo), Cissè (a, Atalanta, fine prestito), Gucher (c, Pordenone, definitivo), Dubickas (a, Pordenone, prestito), Canestrelli (d, Como, prestito), Jureskin (d, Benevento, prestito), Ionita (c, Modena, prestito)

REGGINA –

ACQUISTI – Contini (p, Napoli, prestito), Terranova (d, Bari, definitivo), Strelec (a, Spezia, prestito), Bondo (c, Monza, prestito)

CESSIONI – Dutu (d, Fiorentina, fine prestito), Ravaglia (p, Bologna, fine prestito), Giraudo (d, Cittadella, prestito), Santander (a, Club Guaranì, prestito), Agostinelli (c, Fiorentina, fine prestito)

SPAL –

ACQUISTI – Fetfatzidis (c, svincolato), Nainggolan (c, svincolato), Brazao (p, Inter, prestito)

ESSIONI – Esposito (c, Spezia, definitivo), Finotto (a, Cosenza, definitivo), Proia (c, Vicenza, fine prestito), D’Orazio (a, Mantova, prestito), Thiam (p, Foggia, prestito)

SUDTIROL – Bisoli

ACQUISTI – Celli (d, Ternana, prestito), Lunetta (c, Rijeka, prestito), Minelli (p, Cesena, prestito), Giorgini (d, Latina, definitivo), Fiordilino (c, Venezia, prestito), Cissè (a, Atalanta, prestito)

CESSIONI – Voltan (a, FeralpiSalò, prestito), Nicolussi Caviglia (c, Juventus, fine prestito), Capone (a, Atalanta, fine prestito), Crociata (c, Empoli, fine prestito), Barison (d, Trento, prestito), Iacobucci (p, Vicenza, definitivo), D’Orazio (d, Cosenza, prestito), Marconi (a, Avellino, definitivo)

TERNANA –

ACQUISTI –

CESSIONI – Celli (d, Sudtirol, prestito), Spalluto (a, Fiorentina, fine prestito), Rovaglia (a, Aquila Montevarchi, prestito), Pettinari (a, Benevento, prestito), Moro (a, Lazio, fine prestito)

VENEZIA –

ACQUISTI – Jajalo (c, Udinese, definitivo), Diop (a, Novara, definitivo), Hristov (d, Spezia, prestito), Ellertsson (c, Spezia, definitivo), Beghetto (d, Pisa, prestito), Ciervo (a, Sassuolo, prestito), Milanese (c, Cremonese, prestito), Carboni (d, Monza, prestito), Redan (a, Hertha BSC, definitvo), Sverko (d, Groningen, prestito)

CESSIONI – Connolly (a, Brighton, fine prestito), Zabala (d, Club Olimpia, prestito), Fiordilino (c, Sudtirol, prestito), Bjarkason (c, Foggia, prestito), Myllymaki (c, Ilves Tampere, definitivo), Ullmann (d, ’FC Magdeburg Spielbetriebs, prestito), Crnigoj (c, Salernitana, prestito), Wisniewski (d, Spezia, definitivo), St Clair (c, Vis Pesaro, definitivo), Cuisance (c, Sampdoria, definitivo), Enem (a, Vis Pesaro, prestito), Haps (d, Genoa, prestito), Ceccaroni (d, Lecce, prestito), Karlsson (a, Virtus Francavilla, prestito)