Calciomercato , chiusura delle trattative

Il Tabellone Sessione Invernale 2022/23 , Calciomecaro Serie A.

ATALANTA

Acquisti: –

Cessioni: Malinovskyi (c, Marsiglia), Zortea (d, Sassuolo)

BOLOGNA

Acquisti: Kytiakopoulos (d, Sassuolo)

Cessioni: –

CREMONESE

Acquisti: Benassi (c, Fiorentina), A. Ferrari (d, Sampdoria), Galdames (c, Genoa)

Cessioni: Baez (a, Frosinone)

EMPOLI

Acquisti: Caputo (a, Samdporia)

Cessioni: Bajrami (c, Sassuolo), Crociata (c, Cittadella), Ekong (a, Perugia), Lammers (a, Sampdoria)

FIORENTINA

Acquisti: Brekalo (a, Wolfsburg), Sirigu (p, Napoli)

Cessioni: Benassi (c, Cremonese), Gollini (p, Napoli) Maleh (c, Lecce), Zurkowski (c, Spezia)

INTER

Acquisti: –

Cessioni: F. Carboni (d, Monza), S. Esposito (c, Bari)

JUVENTUS

Acquisti: –

Cessioni: McKennie (c, Leeds)

LAZIO

Acquisti: Pellegrini (d, Eintracht Francoforte)

Cessioni: Kamenovic (d, Sparta Praga)

LECCE

Acquisti: Cassandro (d, Cittadella), Ceccaroni (d, Venezia), Kjun (a, Tabor), Maleh (c, Fiorentina)

Cessioni: –

MILAN

Acquisti: Devis Vasquez (p, Club Guaranì)

Cessioni: –

MONZA

Acquisti: F. Carboni (d, Inter)

Cessioni: –

NAPOLI

Acquisti: Bereszynski (d, Sampdoria), Gollini (p, Fiorentina)

Cessioni: Zanoli (d, Sampdoria), Contini (p, Reggina), Sirigu (p, Fiorentina)

ROMA

Acquisti: Llorente (d, Leeds), Solbakke (a, Bodo Glimt)

Cessioni: Shomurodov (a, Spezia), Vina (d, Bournemouth)

SALERNITANA

Acquisti: Crnigoj (c, Venezia), Nicolussi Caviglia (c, Sudtirol in p. secco da Juventus), Ochoa (p, América), Troost-Ekong (d, Watford)

Cessioni: Capezzi (c, Perugia)

SAMPDORIA

Acquisti: Cuisance (c, Venezia), Gunter (d, Verona), Lammers (a, Empoli), Nuytinck (d, Udinese), Turk (p, Reggina), Zanoli (d, Napoli)

Cessioni: Bereszynski (d, Napoli), Caputo (a, Empoli), A. Ferrari (d, Cremonese), Verre (c, Palermo), Villar (c, Getafe)

SASSUOLO

Acquisti: Bajrami (c, Empoli), Zortea (d, Atalanta)

Cessioni: Traore (c, Bournemouth), Ayhan (d, Galatasaray)

SPEZIA

Acquisti: Cipot (c, NS Mura), Esposito (c, Spal), Krollis (a, Valmiera), Joao Moutinho (d, Orlando City), Marchetti (p, svincolato), Shomurodov (a, Roma), Zurkoswki (c, Fiorentina), Wisniewski (d, Venezia)

Cessioni: Kiwior (d, Arsenal), Sher (c, Groningen)

UDINESE

Acquisti: Diawara (a, Genk), Matheus Martins (a, Fluminense in p. secco al Watford), Thauvin (a, svincolato)

Cessioni: Jajalo (c, Venezia), Makengo (c, Llorient), Matheus Martins (a, Watford in p. secco), Nuytinck (d, Udinese)

VERONA

Acquisti: Braaf (a, Borussia Dortmund), Duda (c, Colonia), Gaich (a, Cska Mosca), Ngonge (a, Groningen), Zeefuik (d, Hertha Berlino)

Cessioni: Gunter (d, Sampdoria), Ilic (c, Verona)